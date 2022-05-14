Омск, 14 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Минздрав Омской области поделился наиболее странными случаями из практики медиков. Один из героев этих историй, 20-летний молодой человек пришёл в больницу на флюорографию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Джон Фредерик Пето. Натюрморт с подсвечником и книга. 1890

В груди у пациента рядом с сердцем было обнаружено твёрдое инородное тело. Была проведена операция, в ходе которой врачи извлекли пластиковый подсвечник для свечек на именинном торте.

Придя в сознание, омич не смог объяснить тайну попадания подсвечника в средостение. Тогда медики начали расспрашивать мать пациента, которая прибыла в больницу.

«Она вспомнила, что, отмечая свой восемнадцатый день рождения, юноша ощутимо перебрал с горячительными напитками и съел кусочек праздничного торта вместе со свечой. Свечка вышла, а вот подсвечник проделал перфорацию в стенке пищевода и упал в средостенье», — отметили в пресс-службе минздрава.