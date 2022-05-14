Пекин, 14 мая, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Пример России показал, что экономическая гегемония стран Запада во главе с США оказалась мифом. Такое мнение 14 мая высказал китайский эксперт Гао Дэшен в своей статье для газеты «Хуаньцю шибао».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Как отметил эксперт, ожидания западных стран о том, что экономика России в результате введенных ими санкций рухнет, не оправдались.

При этом автор статьи также отметил, что действия Москвы в этой сфере, включая введение оплаты за российский экспорт в рублях и блокировка утечки иностранного капитала из страны, свидетельствуют о том, что у властей России был план реагирования на антироссийские действия Запада.

«Крайние санкции, введённые США и Западом, показывают, что необходимо лишь преодолеть преклонение и страх перед западной гегемонией, осмелиться выступить против высокомерной и несправедливой травли — и тогда гегемония США и Запада окажется не чем иным, как бумажным тигром», — заключил Гао Дэшен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайский эксперт Гао Дэшен отметил, что введенные на антироссийские санкции Москвой контрмеры стали серьезным ударом по американскому доллару в международной финансовой системе.