Брюссель, , 12:16 — REGNUM Процесс конфискации имущества, которое было добыто якобы незаконным путем, для того, чтобы, в частности, эффективнее вводить санкции против граждан России и Белоруссии, собирается в будущем упростить Еврокомиссия (ЕК). Об этом 14 мая рассказал зампредседателя ЕК Маргаритис Схинас в интервью газете Welt am Sonntag.

Воровство из чужого кармана Ruth Hartnup

«В ближайшее время Еврокомиссия представит предложение по модернизации законодательной базы ЕС касательно конфискации имущества с целью расширения полномочий национальных органов в деле выявления, замораживания, взыскания и управления доходами, полученными незаконным путем», — сказал он.

Также Схинас отметил, что, по его словам, такого рода доходы в Евросоюзе составляют сумму в размере не менее €139 млрд и из них изымается только 1%.

При этом зампредседателя ЕК добавил, что такой закон будет способствовать более эффективному применению санкций в отношении граждан России и Белоруссии, якобы способствовавших началу спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Британии из-за роста цен на фоне украинского кризиса магазинам традиционной местной еды приходится сокращать порции и переходить на менее популярные виды рыбы.