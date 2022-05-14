Москва, , 12:12 — REGNUM Решение вопроса об организации перекрёстных полётов на Международную космическую станцию на российских и американских кораблях представляется преждевременным. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

МКС

Рогозин отметил, что эта проблема включает не только технические моменты, но и политические аспекты.

«Некоторые наши федеральные органы исполнительной власти разумно полагают, что преждевременно им сейчас принимать решение об этих перекрёстных полетах», — подытожил глава Роскосмоса.

В 2011 году американское аэрокосмическое агентство NASA после серии аварий прекратило эксплуатацию многоразовых космических кораблей «Спейс шаттл». После этого долгое время все члены экипажа МКС доставлялись на станцию российскими кораблями.

В 2020 году к МКС прибыла первая пилотируемая миссия на новом американском корабле Crew Dragon. В NASA выступили с инициативой по обмену посадочными местами на российских и американских кораблях.

Роскосмос поддержал это предложение с целью повышения безопасности космической станции. Планировалось, что осенью 2022 года на корабле Crew Dragon на МКС отправится единственная женщина в отряде космонавтов России — Анна Кикина.

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