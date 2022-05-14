Кейптаун, 14 мая, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Изменение климата привело к увеличению количества осадков, вызвавших наводнения в провинции Квазулу-Натал в ЮАР. Об этом 14 мая заявили ученые-климатологи World WeatherAttribution (WWA), передает BBC Africa.

ЮАР

В результате наводнения в южноафриканской провинции Квазулу-Натал погибло более 430 человек, десятки тысяч вынуждены покинуть свои дома.

Группа ученых из ЮАР, США и Европы провела исследование, чтобы выяснить, какую роль изменение климата сыграло в прошедших наводнениях. В отчете WWA отмечается, что многие факторы природные и искусственные способствовали большому числу погибших и нанесению ущерба в регионе.

Бедные слои населения пострадали больше всего. Их жилье, сделанное из подручных материалов, не выдержала натиска воды.

Ученые WWA отмечают, что ЮАР, как и многим другим странам, необходимо ускорить планы по адаптации к изменению климата, так как в будущем ожидается увеличение числа экстремальных погодных явлений.