Улан-Удэ, , 12:10 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. 15 человек госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 136 279. Выздоровели к настоящему времени 132 953 ковид-пациентов, в том числе 35 за последние сутки.

Зарегистрировано один новый летальный случай от COVID-19. Всего по данным на 14 мая, жертвами коронавируса в республике стали 3020 человек.