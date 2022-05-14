Донецк, , 12:05 — REGNUM ВСУ обстреляли Байрак в ДНР. Об этом 14 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: «Сражаемся на своей земле: спецоперация России продолжается — трансляция»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:️ 11:20 — н.п. Новолуганское — н.п. Байрак: выпущено 4 мины калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка