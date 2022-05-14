Луганск, 14 мая, 2022, 12:03 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Кировск в Луганской народной республике, выпустив два снаряда из РСЗО «Ураган». Об этом 14 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 06.30 с направления н.п. Николаевка по н.п. Кировск с применением РЗСО «Ураган» (2 снаряда)», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в супермаркет «Изюм» во время обстрела ВСУ Петровского района Донецка попал снаряд.