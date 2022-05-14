Элиста, , 11:58 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 19 человек, выписаны с выздоровлением 13 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 14 мая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В двух инфекционных стационарах лечение проходят 33 пациента с COVID-19. Два человека остаются в тяжёлом состоянии, один из них подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 51 354 случая заражения, выздоровели 50 305 носителей коронавируса. COVID-19 не смогли победить 842 пациента.