Москва, 14 мая 2022, 11:53 — REGNUM Это даст возможность оказывать детям своевременную помощь и поддерживать полноценную работу учреждений. В частности, партия поможет наладить взаимодействие с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве для помощи в том числе в формате телемедицины, отметила заместитель секретаря Генсовета Единой России, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова во время посещения областной детской больницы и областного дома малютки в Херсоне вместе с главой Военно-гражданской администрации Владимиром Сальдо.
«Российско-латвийские отношения»
Гуманитарный штаб ЕР поможет сиротским и медицинским учреждениям Херсона
«Все дети, которые находятся в доме малютки, имеют особенности развития. Для консультации по их лечению и реабилитации при необходимости можно подключать ведущих российских специалистов с помощью телемедицины. А в случае острой необходимости — организовывать вывоз на территорию России. Оставлять наедине с проблемами, особенно если речь идет о детском здоровье, нельзя», — сказала Анна Кузнецова.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.