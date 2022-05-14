Москва, 14 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Это даст возможность оказывать детям своевременную помощь и поддерживать полноценную работу учреждений. В частности, партия поможет наладить взаимодействие с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве для помощи в том числе в формате телемедицины, отметила заместитель секретаря Генсовета Единой России, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова во время посещения областной детской больницы и областного дома малютки в Херсоне вместе с главой Военно-гражданской администрации Владимиром Сальдо.

deti. gov.ru Анна Кузнецова

«Все дети, которые находятся в доме малютки, имеют особенности развития. Для консультации по их лечению и реабилитации при необходимости можно подключать ведущих российских специалистов с помощью телемедицины. А в случае острой необходимости — организовывать вывоз на территорию России. Оставлять наедине с проблемами, особенно если речь идет о детском здоровье, нельзя», — сказала Анна Кузнецова.