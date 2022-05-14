Москва, , 11:51 — REGNUM Видеообращение, в котором жители России высказывают народу Сербии благодарность за их поддержку нашей страны во время проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, размещено 14 мая в интернете.

Флаги Сербии и России

«Дорогие сербы, сегодня к вам обращается Россия. Мы все такие разные, но все мы хотим выразить свою любовь и благодарность. Мы гордимся братством с храбрым и независимым народом Сербии. Вы — образец чести и достоинства», — заявили на выложенных в интернет кадрах жители РФ из разных регионов нашей страны.

Также жители России отметили, что они видят и слышат сербский народ и благодаря ему чувствуют, что они не одиноки в мире, и добавили, что каждое слово из Сербии отзывается в тысячах русских сердец.

Кроме того, участники видеообращения указали, что пока Запад поддерживает одних через ненависть к другим, многонациональный российский народ говорит каждому сербу спасибо, за поддержку, за решимость пойти ради этого против многих, за правду и справедливость, за их веру в Россию и за многое другое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Москва надеется, что Белград не поменяет свою позицию по поводу введения антироссийских санкций.