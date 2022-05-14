Берлин, 14 мая 2022, 11:45 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого понял, что Москва не собирается менять позицию по Украине. Об этом 14 мая пишет Die Rheinpfalz.
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«НАТО не ушло, а увеличило свои силы на восточном фланге. А альянс станет еще крепче, когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО», — отметил он.
Шольц считает, что постепенно президент РФ Владимир Путин «должен понять, что единственным выходом из конфликта является достижение соглашения с Украиной».