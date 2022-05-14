Москва, 14 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Министерство культуры России приняло решение о реставрации подпорной стены Покровского собора (храма Василия Блаженного) на Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Храм Василия Блаженного

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что реставрация подпорной стены будет проводиться впервые. Она подчеркнула, что от её состояния зависит будущая сохранность всего собора.

Храм Василия Блаженного был обнесён подпорной стеной с двух сторон при благоустройстве Красной площади в 1817 году. Проектом благоустройства занимался архитектор Осип Бове, отвечавший восстановлением многих объектов Москвы после пожара 1812 года.

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин добавил, что реставрация подпорной стены позволит решить проблему водоотведения с территории собора. Он отметил, что проект работ также предусматривает устройство лестницы со стороны Васильевского спуска.

Планируется, что реставрационные работы займут около трёх лет. Этот срок не включает временных затрат на подготовку проектно-сметной документации.