Кемерово, 14 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Кемеровской области за прошедшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 2340 человек. Выздоровели к настоящему времени 159 493 человека, в том числе 112 за последние сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования в Кузбассе к 14 мая достигло 162 903. За сутки выявлено 85 новых носителей, 68 из которых госпитализированы в ковидные стационары.