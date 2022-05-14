Калуга, , 12:46 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки были госпитализированы 13 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 14 мая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 25 человек. Днём ранее, 13 мая, в регионе было зарегистрировано 16 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 103 534 человек, 100 212 человек выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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