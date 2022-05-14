Минск, , 11:36 — REGNUM Лидер Белоруссии Александр Лукашенко проведет двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в Москву на саммит ОДКБ 16 мая. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

«Александр Лукашенко совершит рабочий визит в РФ. В Москве 16 мая он примет участие во «Встрече лидеров» стран ОДКБ. Мероприятие приурочено к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации», — отмечается в сообщении.

Также лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, и обсудят меры реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы.

«В двустороннем формате запланированы переговоры Лукашенко с Владимиром Путиным. Одной из главных тем беседы станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением», — подчеркивается в сообщении.