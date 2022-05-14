Москва, , 11:33 — REGNUM В случае попыток осуществления НАТО своих заявлений о возможном перемещении ядерного оружия (ЯО) ближе к российской границе, Россия будет реагировать на это принятием адекватных мер предосторожности. Об этом 14 мая заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Ядерное оружие США Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил замглавы МИД РФ, ранее НАТО взяло на себя обязательства по основополагающему акту не изменять ядерную политику и построение ядерных сил, которых альянс до последнего времени придерживался.

«Вместе с тем мы видим, что в последнее время появляется все больше заявлений о том, что НАТО готова отказаться и от этой меры», — сказал он.

Также Грушко напомнил о заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приближения ядерного оружия альянса ближе к границе РФ, а также о готовности властей Польши принять таковое на своей территории.

«Если эти заявления будут реализованы в каких-то практических шагах, это может быть не только физическое перемещение американского ядерного оружия на территорию этих стран, но создание инфраструктуры, которая необходима для применения ядерного оружия, и опять же с учетом вот этих совместных ядерных миссий, которые осуществляются в том числе странами, не обладающими ядерным оружием, в нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия, конечно, на это надо будет реагировать принятием адекватных мер предосторожности, которые обеспечивали бы надежность сдерживания», — пояснил заместитель министра иностранных дел России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия отвергает все обвинения в свой адрес о якобы милитаризации Арктики.