Москва, 14 мая, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В случае попыток осуществления НАТО своих заявлений о возможном перемещении ядерного оружия (ЯО) ближе к российской границе, Россия будет реагировать на это принятием адекватных мер предосторожности. Об этом 14 мая заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие США

Как отметил замглавы МИД РФ, ранее НАТО взяло на себя обязательства по основополагающему акту не изменять ядерную политику и построение ядерных сил, которых альянс до последнего времени придерживался.

«Вместе с тем мы видим, что в последнее время появляется все больше заявлений о том, что НАТО готова отказаться и от этой меры», — сказал он.

Также Грушко напомнил о заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приближения ядерного оружия альянса ближе к границе РФ, а также о готовности властей Польши принять таковое на своей территории.

«Если эти заявления будут реализованы в каких-то практических шагах, это может быть не только физическое перемещение американского ядерного оружия на территорию этих стран, но создание инфраструктуры, которая необходима для применения ядерного оружия, и опять же с учетом вот этих совместных ядерных миссий, которые осуществляются в том числе странами, не обладающими ядерным оружием, в нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия, конечно, на это надо будет реагировать принятием адекватных мер предосторожности, которые обеспечивали бы надежность сдерживания», — пояснил заместитель министра иностранных дел России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия отвергает все обвинения в свой адрес о якобы милитаризации Арктики.