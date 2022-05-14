Москва, , 11:31 — REGNUM Недавно вступившие в НАТО страны проводят наиболее агрессивную политику в отношении России. Об этом 14 мая заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Армия НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Сражаемся на своей земле: спецоперация России продолжается — трансляция»

«Так называемые прифронтовые государства, недавно вступившие в альянс, именно они проводят наиболее агрессивный политический курс против РФ. И именно они требуют, чтобы граница с РФ становилась границей военного противостояния путем накачки контингентами, вооружениями, и т. д.», — отметил он.

Ранее он заявил, что Россия отвергает все обвинения в свой адрес о якобы милитаризации Арктики.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: Россия отвергает все обвинения в милитаризации Арктики