Чердынь, Пермский край, 14 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Два несовершеннолетних жителя Чердынского района Пермского края осуждены за разбой и причинение 75-летнему мужчине смертельных травм. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Суд

По данным следствия, пьяные граждане 2004 года рождения решили избить мужчину. Поводом стали неприязненные отношения. Они вломились к нему в жилище и нанесли множество ударов по телу и голове. Также они похитили у него 16 тыс. рублей.

Суд назначил одному из подростков 6 лет 8 месяцев колонии. Его подельник получил 6 лет 7 месяцев.