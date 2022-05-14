Москва, 14 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать случай осквернения памятника советским солдатам в Словакии. Об этом 14 мая сообщили в СК РФ.

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Посольство РФ в Словакии сообщило о факте осквернения в городе Пиештяны на западе Словакии памятника солдатам Красной Армии. Неизвестные нанесли на памятник знак одного из запрещенных украинских нацбатальонов.

Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела.

По аналогичным фактам осквернения памятников в Словакии в марте текущего года СК России возбуждены и расследуются уголовные дела.