Новосибирск, 14 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту наезда тепловоза на троих рабочих на Западно-Сибирской железной дороге. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального СУ СКР на транспорте.

Восточное межрегиональное СУ СКР на транспорте Тепловоз сбил трёх человек в Новосибирской области

Трагедия произошла ночью 14 мая при проведении работ по демонтажу и укладке железнодорожного полотна на 3075 км пикета 7 перегона «Труновское-Кожурла». Из-за нарушения правил тепловозом ТЭМ-2 было травмировано трое работников в возрасте от 19 до 36 лет.

«В результате происшествия 19-летний рабочий скончался на месте, второй мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, третий — от врачебной помощи отказался», — отметили в управлении.

Дело возбуждено за нарушения правил безопасности при ведении работ, повлёкшем по неосторожности смерть человека. В настоящее время на месте ведутся следственные действия.