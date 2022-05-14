Посёлок Бабынино, Калужская область, 14 мая, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Взыскания 900 тыс. рублей в пользу семьи погибшего в ДТП мужчины добилась прокуратура Бабынинского района, сообщили 14 мая корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что житель Калужской области в июне 2021 года, управляя технических исправным автомобилем марки ВАЗ с пассажирами, двигаясь в сторону Калуги, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП пассажир автомобиля — мужчина, скончался. Супруга погибшего, его дети четырёх и шести лет потеряли единственного кормильца в семье.

С целью восстановления прав малолетних детей и супруги погибшего прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в результате совершения преступления, которое было удовлетворено.