Москва, , 11:17 — REGNUM Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 165 самолетов и 125 вертолетов. Об этом 14 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

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Также уничтожены 858 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3051 танк и другие боевые бронированные машины, 1507 орудий полевой артиллерии и минометов, 372 установки реактивных систем залпового огня, 2898 единиц специальной военной автомобильной техники.

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