14 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 12:04 — REGNUM Как и предполагалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил устроить «бунт на корабле НАТО». Он заявил, что «не считает позитивным развитием» возможность принятия Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса. «Мы следим за процессом. Но не придерживаемся положительных, позитивных мнений на этот счет, — подчеркнул он. — Потому что до этого была ошибка в связи с Грецией. Вы знаете о поведении Греции в альянсе в отношении Турции. Второй ошибки Турция совершать не хочет. Скандинавские страны имеют привычку оказывать «гостеприимное отношение» к террористам, пускать их в парламент. Поэтому смотреть положительно на это мы пока не можем».

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что на предстоящем в конце июня саммите НАТО в Мадриде планируется прием в члены альянса Финляндии и Швеции. Теоретически Турция может заблокировать этот процесс, что вызывает «озабоченность» американцев. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид говорит, что Вашингтон поддерживает «политику открытых дверей» НАТО и заявку Финляндии и Швеции на вступление в альянс». В Белом доме заявляет о «работе с Турцией». Администрация сообщает, что США «пытаются убедить Анкару не мешать включению Финляндии и Швеции в НАТО». Вашингтон работает «над тем, чтобы прояснить позицию Турции», но адресует журналистов «к турецкому правительству за дополнительной информацией о его взглядах». При этом Донфрид заявляет, что «в Берлине пройдет неформальная встреча глав МИД НАТО, на которую также приглашены руководители внешнеполитических ведомств Финляндии и Швеции». Но, по ее же словам, на этом форуме не планируется встреча и беседа госсекретаря США Энтони Блинкена с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Предполагается, что Брюссель попытается устроить диалог на эту тему между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки.

Карен Донфрид Government of Montenegro

В кулуарах альянса тем временем циркулируют слухи, что «Эрдоган просто торгуется как с НАТО, так и с США». Указывается, что Анкара может потребовать изменений в отношении стран — членов альянса к объявленной ею террористической Рабочей партии Курдистана и к курдским отрядам на территории Сирии. Если западные партнеры Турции пойдут навстречу хотя бы по одной из обозначенных ею позиций, необходимо будет вводить серьезные коррективы в политику не только в отношении курдов, но и почти всего Ближнего Востока. Насколько это реально? Проблема не в одних курдах. Турецкий сайт Haber 7 уточняет, что Анкара серьезно размышляет о готовящихся переменах в расстановке сил на так называемом западном фланге альянса (для Турции это Европа) и вариантах, при котором будет возможен ее отказ от вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Так, утверждается, что после этого США передадут Великобритании эстафету первенства в Европе, а противостоять России поручать другим: на севере ей должны «подрезать крылья» Швеция и Финляндия, на юге — Турция, перед которой «будут расширяться геополитические горизонты на Ближнем Востоке, на Кавказе, а курдская проблема станет рассасываться».

Бойцы Рабочей партии Курдистана Kurdishstruggle

При этом Haber 7 прогнозирует падение влияния Германии и Франции в Европе и появление оси Лондон — Анкара. Что же касается будущих отношений Турции с Россией, то они будут выстраиваться по формуле «Турция — член НАТО, а не альянса с участием Москвы». Но не все так думают в Анкаре. Так, бывший торгпред Турции в России Айдын Сезер считает, что «вступление Финляндии и Швеции только ослабит НАТО» и что в альянсе может появиться антитурецкая группировка Греция — Финляндия — Швеция, «которая маргинализирует Турцию». Не случайно и Эрдоган, говоря о Швеции и Финляндии, выставляет их в один ряд с Грецией. И это не единственная комбинация для Анкары. Газета Cumhuriyet обращает внимание на то, что «Эрдоган очень внимательно отслеживает все контакты между Москвой и Пекином, оценивая их с точки зрения построения нового мирового порядка, и именно в таком контексте смотрит на перспективы развития украинского кризиса». При этом звучат следующие выводы. Первый: Швеция и Финляндия, в случае своего вступления в альянс, будут стремиться обозначать свое членство исключительно на политическом уровне. Второй: расхождения внутри НАТО, которые констатировал Париж заявлением о «смерти мозга» альянса, будет еще более обостряться, что приведет к сокращению военной составляющей НАТО и даже выходу их него некоторых стран. Третий вывод: начнется битва за доминирование в Европе между Великобританией с одной стороны и Германией с Францией с другой. Четвертый: новая архитектура европейской безопасности будет формироваться блоком Германия — Франция и Россией.

Что касается Турции, то ей придется «выбирать свое место в новой архитектуре европейской безопасности, примкнув в качестве четвертого игрока к трио Россия — Германия — Франция, а на другой чаше — вероятность того, что Турция присоединится к трио США — Великобритания — Израиль. Первое — это независимая позиция, которую Турция сможет занять в новом мировом порядке, второе — это сохранение нынешнего вторичного привязанного к Атлантике положения». По мнению Cumhuriyet, «какая чаша перевесит, будет зависеть от хода внутриполитической борьбы». Посмотрим.