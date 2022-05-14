Москва, 14 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Число госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией в России за истекшие сутки незначительно снизилось в сравнении с предыдущим днём. 14 мая об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Российские медики за истекшие сутки подтвердили 5047 новых случаев COVID-19. Госпитализация потребовалась 2498 пациентам, выздоровели за сутки 7378 человек. Умерли от последствий COVID-19 за сутки 107 человек.

Днём ранее в федеральном штабе сообщали о 4896 новых случаях, 2506 госпитализациях и 105 смертях.

Смертность от COVID-19 в России снизилась до 120 случаев в сутки в начале мая 2022 года. Смертность держалась выше этой отметки с осени 2020 года.

Пик заражаемости COVID-19 (до 200 тысяч новых случаев в сутки), связанный с появлением нового штамма вируса SARS-CoV-2 «Омикрон» пришёлся на февраль 2022 года. В мае суточная заражаемость снизилась до 5 тысяч случаев.