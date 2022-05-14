Красноярск, 14 мая, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Красноярском крае перед судом за получение взяток предстанет заместитель руководителя межрегионального территориального управления Росимущества. Дело было возбуждено по материалам ФСБ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Prokuror-kaluga.ru Взятка

По версии следствия, в 2018–2021 года обвиняемый, действуя совместно с другими сотрудниками ведомства, получил от представителей компаний взятку на общую сумму 4,3 млн рублей. В ответ они обеспечили заключение с МТУ Росимущества госконтрактов на право реализации арестованного имущества.

«В ходе следствия с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В ближайшее время головное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года начался процесс над непосредственным начальником обвиняемого — руководителем МТУ Росимущества.