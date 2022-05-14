Москва, 14 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Россия отвергает все обвинения в свой адрес о якобы милитаризации Арктики. Об этом 14 мая заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

М. Черкасов. rus-arc.ru Арктика

Как отметил замглавы МИД России, Москва, зная о готовности НАТО милитаризировать всё в пределах досягаемости альянса, не недооценивает угрозу милитаризации Арктики, а также превращения последней «в арену военного соревнования».

«Мы отвергаем все обвинения, искусственно выдвигаемые в наш адрес, что мы занимаемся милитаризацией Арктики. Ничего подобного», — сказал Грушко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что на данный момент еще преждевременно говорить о размещении Россией в Балтийском регионе ядерного оружия в случае, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО.