Москва, , 11:09 — REGNUM День Конституции Донецкой Народной Республики отмечается 14 мая.

Флаг ДНР Иван Шилов, ИА REGNUM

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и председатель Правительства ДНР Александр Ананченко поздравили дончан с праздников.

«Построить справедливое и благополучное общество возможно только с крепкой опорой на закон. Мы можем смело утверждать, что наш правовой фундамент, наша Конституция — это пример прогрессивной правовой мысли, которая высшей ценностью провозглашает жизнь и свободу человека. Этот документ мы создавали своими руками, закрепили в нем наши политические, социальные, нравственные приоритеты, защитили с его помощью свой язык и культуру. С мая 2014 года и по сей день Конституция ДНР — это реально действующий, а не декларативный закон, перед которым равны все граждане нашего государства. И так будет впредь. Неукоснительное соблюдение основного закона, уважение прав и свобод каждого человека – залог нашей победы, в том числе моральной, над беспринципным противником, залог стабильности, развития и внутреннего единства нашего общества. С Днем Конституции Донецкой Народной Республики, друзья!» — написал Денис Пушилин в своем ТГ-канале.

Поздравление Александра Ананченко опубликовано на странице Правительства ДНР.