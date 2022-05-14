Москва, , 11:09 — REGNUM Ракетными войсками и артиллерией России в течение ночи поражены 18 пунктов управления ВСУ. Об этом 14 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ракетное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Поражены 18 пунктов управления ВСУ, 543 района сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов в районе н.п. Любомировка Херсонской области, а также 23 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях в районах Верхнекаменское, Дробышево, Яровая, Красный Лиман, Коробочкино, Гусаровка», — отмечается в сообщении.

Также оперативно-тактической и армейской авиацией РФ нанесено поражение 43-м районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

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