Париж, 14 мая, 2022, 11:05 — ИА Регнум. При обстрелах киевские боевики удерживают мирных жителей в домах в качестве «живого щита». Об этом 14 мая рассказал президент французской гуманитарной ассоциации «Спасём детей Донбасса» Эммануэль Леруа, который ранее побывал в Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как отметил Леруа, слова которого приводит РИА Новости, в ходе поездки члены организации видели разрушенные города и такие из них, как Волноваха в Донецкой Народной Республике (ДНР) разрушены, по его словам, на 80%.

«Но жители пострадавших городов в унисон нам все говорили, почему разрушены дома. Потому что они удерживались украинскими националистами. Военные силы Украины просто брали эти дома мирных людей и держали, как живой щит, удерживали в этих домах для продолжения своих военных действий», — сказал глава французской гуманитарной ассоциации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что на данный момент еще преждевременно говорить о размещении Россией в Балтийском регионе ядерного оружия в случае, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО.