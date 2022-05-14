Иркутск, , 11:04 — REGNUM За месяц в Приангарье сократили 400 ковидных коек в 12 медучреждениях, сообщает 14 мая телеграм-канал правительства Иркутской области.

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Отмечается также, что на сегодняшний день в регионе работает 672 койки для лечения коронавирусной инфекции.

«Мы продолжаем возвращать наши медицинские учреждения в плановый режим работы. Кроме того, продолжаем работу по вакцинации и ревакцинации населения. По-прежнему работает 94 стационарных прививочных пункта, 130 выездных прививочных бригад в 54 медицинских организациях. На сегодняшний день все пункты вакцинации обеспечены необходимым количеством препаратов», — подчеркнул губернатор региона Игорь Кобзев.

Первым компонентом привито 1 069 204 человек, вторым компонентом — 978 024 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась. По состоянию на 14 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8645 человек, причём двое пациентов скончались за последние сутки.

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