Москва, , 11:04 — REGNUM Оперативно-тактической и армейской авиацией РФ нанесено поражение 43 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом 14 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Авиация Иосиф Кубатьян © ИА REGNUM

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах н. п. Спорное и Берестовое ДНР.

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