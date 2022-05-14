Москва, 14 мая, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Оперативно-тактической и армейской авиацией РФ нанесено поражение 43 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом 14 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Авиация

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах н. п. Спорное и Берестовое ДНР.