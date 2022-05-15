Эксперт: Бибилов проиграл, потому что от него устали
Цхинвал, 15 мая, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Проигрыш Анатолия Бибилова на президентских выборах в Южной Осетии является в значительной степени результатом межклановой конкуренции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМОМихаил Александров.
«В Южной Осетии, скорее, идёт межклановая борьба. Известные фамилии конкурируют за занятие ключевых должностей. От политики Бибилова, видимо, устали. Появилось значительное количество обиженных, которых обошли в распределении ресурсов. Любой же президент распределяет ресурсы в пользу своих. Поэтому внутренние настроения в Южной Осетии качнулись в сторону конкурента БибиловаАлана Гаглоева, и он победил», — сказал эксперт.
Напомним, что в состоявшемся 8 мая вотором туре президентских выборов в Южной Осетии Алан Гаглоев одержал победу над Анатолией Бибиловым.