Цхинвал, 15 мая, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Проигрыш Анатолия Бибилова на президентских выборах в Южной Осетии является в значительной степени результатом межклановой конкуренции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМОМихаил Александров.

Герб Южной Осетии

«В Южной Осетии, скорее, идёт межклановая борьба. Известные фамилии конкурируют за занятие ключевых должностей. От политики Бибилова, видимо, устали. Появилось значительное количество обиженных, которых обошли в распределении ресурсов. Любой же президент распределяет ресурсы в пользу своих. Поэтому внутренние настроения в Южной Осетии качнулись в сторону конкурента БибиловаАлана Гаглоева, и он победил», — сказал эксперт.

Напомним, что в состоявшемся 8 мая вотором туре президентских выборов в Южной Осетии Алан Гаглоев одержал победу над Анатолией Бибиловым.