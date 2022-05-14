Москва, , 11:00 — REGNUM Вооруженные Силы РФ продолжают специальную военную операцию на Украине. Об этом 14 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Сражаемся на своей земле: спецоперация России продолжается — трансляция»

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое ДНР», — отмечается в сообщении.

В результате ударов уничтожены до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники.