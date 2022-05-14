Иркутск, 14 мая, 2022, 11:00 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано 15 пожаров на общей площади 757,8 га, сообщает 14 мая телеграм-канал правительства региона.

МЧС Лесные пожары

В локализованном состоянии находятся 12 лесных очагов общей площадью 2787,1 га. В процессе локализации — четыре возгорания на 54 га. Причиной всех возгораний остаётся человеческий фактор.

«Нарушителям противопожарной безопасности грозит ответственность вплоть до уголовной. С 7 мая на территории Иркутской области действует режим ЧС. Запрещено посещение лесов. Ограничены охота и рыболовство. В тушении лесных пожаров 13 мая было задействовано 88 пожарных-десантников, 361 сотрудник лесопожарных формирований, 94 мобилизованных граждан, 197 единиц наземной техники. В авиамониторинге — 13 самолетов. В тушении — вертолёт Ми-8 МЧС России», - сказано в официальной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 13 мая в Приангарье действовало 15 пожаров в 7 районах. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13–15 мая прогнозируются местами по области высокий и чрезвычайный классы пожароопасности лесов в Киренском, Усть-Кутском, Нижнеилимском, Братском, Чунском, Казачинско-Ленском, Качугском, Жигаловском, Тайшетском, Нижнеудинском, Зиминском, Заларинском, Балаганском, Усть-Удинском, Аларском, Боханском, Черемховском, Иркутском, Эхирит-Булагатском, Осинском, Ольхонском, Бодайбинском, Тулунском, Ангарском районах.

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