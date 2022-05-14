Москва, , 10:55 — REGNUM На данный момент еще преждевременно говорить о размещении Россией в Балтийском регионе ядерного оружия в случае, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. Об этом 14 мая заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ну еще рано об этом говорить» — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия отреагирует на вступление Финляндии и Швеции в НАТО и это будет сделано на основе тщательного анализа.