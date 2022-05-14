Москва, , 10:54 — REGNUM Возможность отмены церемонии вручения российской национальной телевизионной премии ТЭФИ в 2022 году не рассматривается, заявил председатель Комитета индустриальных телевизионных премий, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой агентству ТАСС.

Статуэтка ТЭФИ N1s2.starhit.ru

«Обязательно планируем провести её в этом году, я думаю, что это будет ближе к концу года», — подчеркнул Швыдкой.

Он добавил, что организаторы выберут подходящее время для церемонии вручения премии.

Последняя на сегодняшний день церемония вручения премии ТЭФИ прошла в октябре 2019 года. В 2020 году церемония была перенесена из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Первоначально церемонию планировали провести в мае 2021 года, позже организаторы ещё несколько раз сдвигали сроки вручения премии.

Премия ТЭФИ учреждена в 1994 году. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий.