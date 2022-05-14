Ростов-на-Дону, 14 мая, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу пересекли ещё более 15 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 14 мая информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что с начала мая российско-украинскую границу пересекли более 142 тыс. мирных жителей Донбасса и с Украины. В Ростовской области, граничащей с Донбассом, с 19 февраля действует режим ЧС.