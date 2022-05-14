Донецк, , 10:53 — REGNUM ВСУ выпустили по Еленовке 6 снарядов калибра 122 мм. Об этом 14 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:00 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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