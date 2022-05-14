Москва, , 10:47 — REGNUM Россия отреагирует на вступление Финляндии и Швеции в НАТО и это будет сделано на основе тщательного анализа. Об этом 14 мая заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

МИД Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса», — сказал он.

При этом Грушко подчеркнул, что такое решение будет принято не «на эмоциях», а после тщательного и выверенного анализа всех факторов, оказывающих влияние на ситуацию в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в связи с фактическим отказом Финляндии и Швеции от безъядерного статуса, в случае вступления этих двух стран в НАТО, у российской стороны возникает ряд вопросов.