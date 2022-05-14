Иркутск, 14 мая, 2022, 10:46 — ИА Регнум. С начала тёплого сезона на территории города Иркутска и Иркутского района уже зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов. Об этом 14 мая сообщает телеграм-канал территориального ГУ МВД РФ.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов, А. Котеночкин. 1969. СССР Мотоциклист

В результате ДТП семь человек получили травмы различной степени тяжести.

«Наиболее частыми и распространёнными нарушениями со стороны водителей мототехники являются: управление транспортным средством, не имея водительского удостоверения и соответсвующий категории, движение на мотоцикле без шлема, а также управление транспортом незарегистрированном в установленном порядке», — пояснили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области участились ДТП, в которых пострадали дети: только за 12 мая под колёса попали пятеро несовершеннолетних.

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