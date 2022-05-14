Донецк, 14 мая, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Из-за обстрелов ВСУ обесточены два населенных пункта в ДНР. Об этом 14 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«В результате обстрелов ВФУ в Луганском обесточены 400 бытовых абонентов, в Сигнальном — 63», — отмечается в сообщении.

Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка.

За минувшие сутки, с 09:00 13 мая до 09:00 14 мая, на территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 7 мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВФУ.