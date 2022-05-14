Москва, , 10:35 — REGNUM В связи с фактическим отказом Финляндии и Швеции от безъядерного статуса, в случае вступления этих двух стран в НАТО, у российской стороны возникает ряд вопросов. Об этом 14 мая заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

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«Возникает ряд вопросов, связанных с фактическим отказом этих стран (Финляндии и Швеции — ред.) от безъядерного статуса», — сказал он.

Также Грушко напомнил, что Финляндия и Швеция были в числе стран, которые самым активным образом выступали за запрещение и уничтожение ядерного оружия в мире, однако НАТО объявило себя ядерным, заявив, что такой статус альянса будет сохраняться до того момента, пока в мире есть ядерное оружие.

«Эти страны будут участвовать в группе ядерного планирования НАТО», — добавил замглавы МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник президента Франции Анри Гено заявил, что вступление новых стран в НАТО необходимо прекратить.