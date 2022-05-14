Лондон, 14 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Британии из-за роста цен на фоне украинского кризиса магазинам традиционной местной еды приходится сокращать порции и переходить на менее популярные виды рыбы. Об этом 14 мая пишет Financial Times.

Треска

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Некоторые производители и вовсе могут закрыться, отмечает издание.

Отмечается, что от 35 до 45% белой рыбы, потребляемой в Великобритании, вылавливается российскими судами. При этом треска и пикша подорожали из-за плохого улова и пошлин США против российской продукции.

Кроме того, с 2020 года более чем на 150% выросла стоимость растительного масла, на продажу которого вводят ограничения, что ударило по производителям картофеля для фиш-энд-чипс.

«Все [расходы растут], все до единого. Обычно картофель дорожает в определённое время года, а потом дешевеет, как и рыба… Но теперь это беспрецедентно», — цитирует издание владелицу рыбного бара в Ноттингеме, передает RT.