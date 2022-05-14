Томск, , 10:32 — REGNUM В Томске вынесен приговор бывшему начальнику департамента лесного хозяйства, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по области.

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По данным следствия, в 2017 году чиновник незаконно инициировал введение на территории региона режима ЧС. Затем он выбрал подрядчика для борьбы с сибирским шелкопрядом без проведения конкурсных процедур, хотя фирма не имела сертификата на выполнение этих работ. Сумма госконтракта превысила 13 млн рублей.

Кроме того, начальник департамента не раз при проведении аукционов завышал цены на право аренды лесных участков для заготовки древесины. Это делалось для ограничения конкуренции и воспрепятствования участию в аукционах индивидуальным предпринимателям и юрлицам.

По итогам слушаний суд признал бывшего чиновника виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно. На эти же два года он лишён права занимать определённые должности. С него также взыскана сумма ущерба бюджету в размере 13 млн рублей.

«По ч. 1 ст. 169 УК РФ осужденный освобождён от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Приговор в законную силу не вступил», — добавили в ведомстве.