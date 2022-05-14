Вашингтон, , 10:28 — REGNUM Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей во всех странах мира упали на 24,6% в апреле 2022 года в сравнении с этим же месяцем предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные компании LMC Automotive.

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В апреле во всём мире продано 67 млн новых легковых автомобилей. Среди регионов лидером рынка по продажам за прошедший месяц стала Северная Америка, где было реализовано 1 млн 246 тыс. автомобилей.

Китай уступил лидерство, поставки новых авто в КНР за месяц составили 1 млн 157 тыс. единиц. В сравнении с апрелем 2021 года продажи авто в Китае упали на 45%. Такое падение объясняется ужесточением ограничительных мер в связи с новой вспышкой COVID-19. В стране временно закрыто более 20% дилерских центров.

Среди других факторов, негативно влияющих на рынок, эксперты выделяют сохраняющиеся проблемы с поставками полупроводниковых компонентов. Отмечается, что эта проблема усугубилась после начала специальной военной операции на Украине.

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