Ростов-на-Дону, 14 мая, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в дни летних каникул трудоустроят более 400 подростков. Об этом в своём телеграм-канале сообщил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

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«Более 9 млн рублей предусмотрено на эти цели в течение всего года. Устроиться на ростовские предприятия летом смогут более 400 юных ростовчан», — уточнил глава администрации Ростова-на-Дону.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону на летнюю оздоровительную кампанию для детей из муниципального и регионального бюджетов выделили более 460 млн рублей.